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10:36, 7 февраля 2024Среда обитания

Названы дешевые способы устранить неприятный запах в доме

«БелНовости»: устранить неприятный запах в доме можно с помощью соды и угля

Фото: Вадим Брайдов / Коммерсантъ

Избавиться от неприятного запаха в доме удастся с помощью соды и активированного угля. Простые и дешевые способы устранить эту проблему назвали эксперты издания «БелНовости».

Для того чтобы убрать неприятный запах, специалисты в первую очередь посоветовали найти его источник. Зачастую он может находиться на кухне, в которой готовится еда и хранится мусор, или в ванной комнате, где может образовываться плесень. Помимо этого, появление неприятного запаха могут провоцировать мокрые тряпки для мытья полов или курение.

После того как источник зловония будет выявлен и устранен, эксперты порекомендовали проветрить помещение и установить натуральные освежители, устраняющие нежелательные ароматы, а не маскирующие их. Одним из примеров таких освежителей они назвали соду и активированный уголь, которые помогают впитывать неприятные запахи. Специалисты предложили измельчить уголь, положить его и соду в чашки, а затем расставить по дому.

Аналогичным образом работает кофе в мисках — как зерновой, так и молотый, однако последний вариант является более эффективным. Наконец, еще одним рабочим средством от неприятных запахов в доме служит цедра цитрусовых, немного нагретая на сковороде.

Ранее в этот же день эксперты назвали способ избавиться от скола на ламинате.

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      Полина Кислицына
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