Постпред при ООН Небензя заверил в завершении Россией развязанной Киевом войны

Постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что Москва начала специальную военную операцию (СВО) на Украине для того, чтобы закончить развязанную Киевом войну против населения республик Донбасса, заверив, что эта цель обязательно будет достигнута, сообщает РИА Новости.

«Если бы мы не начали специальную военную операцию, трагедии, подобные Лисичанску, повторялись бы каждый день. Они происходили практически каждый день на протяжении восьми лет до 2022 года», — заявил дипломат, отметив, что до начала СВО западные государства отказывались замечать то, что делали украинские военные.

По его словам, Россия намерена закончить эту войну и непременно добьется поставленной цели.

Ранее Небензя заявил, что деньги, которые западные партнеры выделяют на помощь Киеву, в действительности тратятся на проекты в стиле террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация).