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01:15, 7 февраля 2024Мир

Небензя заявил о финансировании Западом преступлений Киева

Небензя: Киев тратит деньги Запада на террористические проекты в стиле ИГ
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Деньги, которые западные партнеры выделяют на помощь Киеву, в действительности тратятся на проекты в стиле террористов из группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация). Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, пишет ТАСС.

Он напомнил, что грузинские пограничники конфисковали партию взрывчатки, замаскированной под аккумуляторы для автомобилей и предназначенной для совершения преступлений в Воронеже, и возможно, в Тбилиси. Небензя добавил, что «за этой неудачной акцией» стоит депутат от партии президента Украины Владимира Зеленского.

«Вот на такие проекты в стиле самых отъявленных террористов из ИГ и уходят выделяемые западными странами в качестве помощи для Украины средства», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил помощь Киеву с поддержкой терроризма. По его словам, и Вашингтон, и Лондон, и Париж, и Берлин, и другие столицы коллективного Запада финансируют террористические методы работы.

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      Марина Совина
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