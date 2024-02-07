Россия резко нарастила вывоз дизельного топлива

«Ъ»: морской экспорт российского дизеля достиг максимума с марта 2023 года

В январе 2024 года вывоз российского дизельного топлива морским путем достиг максимальной с марта 2023-го отметки и составил около 1,08 миллиона баррелей в сутки. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на статистические данные аналитиков компании Kpler.

В марте 2023 года показатель превышал отметку в 1,232 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в начале 2024 года морской экспорт российского дизеля отстал от мартовского значения на 0,152 миллиона баррелей в день.

В январе почти половина (49 процентов) экспортных объемов российского дизеля была отгружена из балтийского порта Приморск, еще 20 процентов — из Новороссийска и 10 процентов — из Туапсе, уточнили эксперты. Главным импортером этого вида нефтепродуктов стала Турция — на нее пришлось в общей сложности более трети поставок (378,5 тысячи баррелей в сутки). На втором месте оказалась Бразилия с долей выше 20 процентов.

За последнее время Турция также стала важным рынком сбыта российской нефти. По итогам декабря 2023 года, морские поставки нефти из РФ в эту страну достигли рекордной отметки в 444 тысячи баррелей в сутки. Этот показатель составил около 13 процентов от общего морского сырьевого экспорта РФ.

