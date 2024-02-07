Россиянам назвали способы скрыть выпирающий живот с помощью одежды

Дизайнер Наз Маер: скрыть выпирающий живот помогут темные наряды и драпировка

Дизайнер Наз Маер назвал россиянам способы скрыть выпирающий живот с помощью одежды. Его комментарий публикует «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, визуально скорректировать фигуру помогут темные и однотонные наряды. В то же время придать стройность силуэту способны вертикальные линии как в принтах, так и в фасоне изделия, а также драпированные предметы гардероба.

При этом специалист порекомендовал отвлекать внимание от проблемных зон, подчеркивая более привлекательные части тела, например, область декольте или ноги.

В январе Наз Маер также назвал россиянкам с пышными формами визуально стройнящую обувь. Так, зрительно удлинить ноги помогут указанные изделия, подобранные под цвет брюк или в тон собственной коже, отметил эксперт.