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15:44, 7 февраля 2024Ценности

Россиянам назвали способы скрыть выпирающий живот с помощью одежды

Дизайнер Наз Маер: скрыть выпирающий живот помогут темные наряды и драпировка

Фото: Dan Asaki / Unsplash

Дизайнер Наз Маер назвал россиянам способы скрыть выпирающий живот с помощью одежды. Его комментарий публикует «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, визуально скорректировать фигуру помогут темные и однотонные наряды. В то же время придать стройность силуэту способны вертикальные линии как в принтах, так и в фасоне изделия, а также драпированные предметы гардероба.

При этом специалист порекомендовал отвлекать внимание от проблемных зон, подчеркивая более привлекательные части тела, например, область декольте или ноги.

В январе Наз Маер также назвал россиянкам с пышными формами визуально стройнящую обувь. Так, зрительно удлинить ноги помогут указанные изделия, подобранные под цвет брюк или в тон собственной коже, отметил эксперт.

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      Алина Гостева
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