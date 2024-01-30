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17:22, 30 января 2024Ценности

Россиянкам с пышными формами назвали визуально стройнящую обувь

Дизайнер Наз Маер: туфли в тон коже и сапоги до колена визуально стройнят фигуру

Фото: Unsplash

Дизайнер Наз Маер назвал россиянкам с пышными формами визуально стройнящую обувь. Его комментарий публикует Marie Claire.

Зрительно удлинить ноги помогут указанные изделия, подобранные под цвет брюк или в тон собственной коже, отметил эксперт. Кроме того, скорректировать фигуру получится посредством туфель с острыми или угловатыми носами и фасонов на широких каблуках.

В то же время специалист порекомендовал присмотреться к сапогам до колена и выше и ботильонам на высоких каблуках, а также избегать моделей обуви на платформе, шпильке и танкетке.

Ранее в январе стилистка магазинов Nonconform Анастасия Хохлова назвала россиянкам самую модную обувь на весну. По ее словам, в грядущем сезоне актуальными станут сапоги-трубы и белые кроссовки.

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      Алина Гостева
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