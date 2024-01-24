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20:22, 24 января 2024Ценности

Стилист назвала россиянкам самую модную обувь на весну

Стилист Анастасия Хохлова назвала сапоги-трубы самой модной обувью на весну

Фото: Edward Berthelot / Getty Images

Стилист магазинов Nonconform Анастасия Хохлова назвала россиянкам самую модную обувь на весну. Соответствующий материал появился на сайте издания Woman's Day.

Так, в грядущем сезоне актуальными станут сапоги-трубы и белые кроссовки. Кроме того, стоит обратить внимание на обувь на платформе. По мнению эксперта, данный элемент визуально вытягивает силуэт и стройнит.

Среди прочего, популярными окажутся модели необычных форм и с декором в виде перьев и бахромы, а также в пляжном стиле. Последние для городских условий представлены в виде сандалий на пробковой подошве и вьетнамок. Хохлова призывает не бояться сочетать их с классическими брючными костюмами.

Ранее стилист и фэшн-блогер Алена Гусева назвала россиянкам модные платья на 8 Марта. Эксперт посоветовала отмечать данный праздник в нарядах красного цвета, вновь ставших актуальными, и вещах персикового оттенка, который институт Pantone выбрал главным на 2024 год.

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      Мария Винар
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