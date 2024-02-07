Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:30, 7 февраля 2024Путешествия

Россиянка побывала на Кубе и рассказала о невыносимой особенности страны

Фото: JF Martin / Unsplash

Российская путешественница побывала на Кубе и рассказала о невыносимом запахе сигар. Впечатлениями от особенностей страны она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что долго путешествовала с мужем по разным странам, после чего они решили какое-то время провести в Латинской Америке. Одним из главных минусов Кубы россиянка назвала сильный запах сигар. «Для меня это было даже испытанием, но через месяц я более-менее привыкла», — объяснила путешественница.

Материалы по теме:
«Они очень любят Россию» Куба вновь доступна россиянам. Почему отдых там похож на вечный праздник?
«Они очень любят Россию»Куба вновь доступна россиянам. Почему отдых там похож на вечный праздник?
8 июля 2023
Плохой сервис, разгул преступности и перебои со светом. Почему россияне массово едут в бедную и опасную Венесуэлу?
Плохой сервис, разгул преступности и перебои со светом.Почему россияне массово едут в бедную и опасную Венесуэлу?
15 января 2024

Для туристов в стране есть множество интересных занятий, заметила она, однако перед переездом на ПМЖ следует знать некоторые нюансы. «Например, для меня одним из них были шумные вечера, особенно когда очень хотелось спать, так как в доме, где мы жили, совершенно не было шумоизоляции. Очень часто отключали горячую воду, нередко случались проблемы с интернетом», — рассказала автор.

Ранее тревел-блогерша назвала поездку на Кубу разрывом шаблона. По ее словам, многие особенности жизни там не укладываются в голове. Например, высокие цены на острове сильно не соответствуют уровню дохода местных жителей.

Что думаешь? Оцени!
      Зарина Дзагоева
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Озверели и обнаглели». Небензя заявил, что цель и время удара ВСУ по Лисичанску были выбраны неслучайно

      В зоне СВО опробуют «убийцу» американской винтовки Barrett

      Американские военные не смогли сбить атаковавший их базу дрон Shahed

      Постоянно носящего кольцо на пенисе мужчину предупредили об опасных последствиях

      Стало известно о тайных оргиях не для всех во время роскошного круиза

      Названа самая дорогая сделка с недвижимостью в 2023 году

      Посольство России связало блокировку каналов ВГТРК на YouTube с цензурой в США

      В ЛНР допустили обстрел двух населенных пунктов из одной и той же РСЗО HIMARS

      Посол России назвал условие проведения ядерных испытаний в КНДР

      Российскую «Сулу» представили в Саудовской Аравии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше