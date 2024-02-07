Россиянка побывала на Кубе и рассказала о невыносимой особенности страны

Российская путешественница побывала на Кубе и рассказала о невыносимом запахе сигар. Впечатлениями от особенностей страны она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что долго путешествовала с мужем по разным странам, после чего они решили какое-то время провести в Латинской Америке. Одним из главных минусов Кубы россиянка назвала сильный запах сигар. «Для меня это было даже испытанием, но через месяц я более-менее привыкла», — объяснила путешественница.

Для туристов в стране есть множество интересных занятий, заметила она, однако перед переездом на ПМЖ следует знать некоторые нюансы. «Например, для меня одним из них были шумные вечера, особенно когда очень хотелось спать, так как в доме, где мы жили, совершенно не было шумоизоляции. Очень часто отключали горячую воду, нередко случались проблемы с интернетом», — рассказала автор.

Ранее тревел-блогерша назвала поездку на Кубу разрывом шаблона. По ее словам, многие особенности жизни там не укладываются в голове. Например, высокие цены на острове сильно не соответствуют уровню дохода местных жителей.