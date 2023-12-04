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07:36, 4 декабря 2023Путешествия

Россиянка побывала на Кубе и назвала поездку разрывом шаблона

Фото: Reuters

Российская путешественница побывала на Кубе и назвала увиденное в стране разрывом шаблона. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам россиянки, многие особенности жизни на Кубе совершенно не укладываются в голове. Например, что цены на острове сильно не соответствуют уровню дохода местных жителей. «Средняя зарплата на острове — 25 долларов, при этом такси от аэропорта до Варадеро стоит около 40 долларов, — рассказала блогерша. — Цены совершенно не вяжутся с беднотой вокруг».

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Также туристку удивило, что в этой тропической стране мало фруктов, также наблюдаются проблемы с поставками молока, яиц и рыбы. «За 16 дней в отеле регулярно были только папайя и огурцы. Еще иногда появлялся ананас и бананы. Яйца были 3 дня из 16. За молоком — огромные очереди», — поделилась путешественница.

Она отметила, что в магазинах на Кубе в целом довольно мало продуктов. Хотя базовый набор купить можно, местным жителям этого часто не хватает. При этом, по словам россиянки, кубинцы отзывчивые и приветливые, несмотря на нищету.

Блогерша добавила, что, хотя одним из значимых источников дохода на Кубе остается туризм, сервис на курорте плохой. «У меня создалось впечатление, что персоналу просто плевать на свою работу, — пожаловалась туристка. — Убирают номер спустя рукава, воду в ресторане можно ждать по 15 минут, а девушка на ресепшене может минут 10 тебя просто игнорировать».

Ранее другая тревел-блогерша посетила супермаркет в Стамбуле и описала цены фразой «нам в России такое и не снилось». Она удивилась тому, как сильно в Турции подорожали продукты, и признала, что на родине такой инфляции нет.

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      Мария Борисова
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