Военкор Коц: ВС РФ продвигаются у Торского для возвращения Красного Лимана в ДНР

Российские войска начали наступательную операцию близ города Красный Лиман в Донецкой народной республике. ВС РФ стремятся вновь взять его под контроль, заявил военный корреспондент Андрей Коц.

Красный Лиман (украинское название — Лиман) уже был под контролем Российской армии, однако осенью 2022 года его оставили из-за угрозы окружения войск.

Взятие Красного Лимана откроет дорогу на Харьковскую область

Как отметил Андрей Коц, сейчас российские военные продвигаются в районе сел Терны, Торское и Ямполь, которые находятся к северо-востоку от Красного Лимана. По его словам, взятие этой линии позволит им выйти на город. Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко добавил, что ВСУ уже лишились ряда стратегически важных опорных пунктов в районах этих населенных пунктов.

Коц со ссылкой на свои источники отмечает, что в операции «задействованы серьезные силы». Взятие вышеуказанных трех сел позволит приблизиться и к Лиману.

Оттуда [из Красного Лимана] открывается дорога и на Славянск, и на Харьковскую область. То есть это важный рубеж, который надо как-то брать

Андрей Коц военкор

По мнению военкора, эту операцию можно считать частью плана по защите приграничных регионов от обстрелов ВСУ. Наступление на Купянск в 80 километрах к северу от Лимана, которое также параллельно идет, входит в этот план.

Коц предупредил о сложностях в операции

При этом военкор указывает, что быстро занять территории не получится. Линия Терны — Торское — Ямполь идет по реке Жеребец, по ее западному берегу ВСУ занимают оборону. «С наскоку этот рубеж преодолеть пока не получалось, потому что река — это естественное препятствие. Переправа постоянно под обстрелами, под дронами. Это сложно», — объяснил Коц.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

При этом, по его словам, украинские войска не успели отстроить серьезную оборону, занявшись ею только ближе к декабрю прошлого года, «когда внезапно все поняли, что контрнаступ ВСУ окончательно выдохся, когда стало ясно, что надо срочно закапываться в оборону». Коц заявляет, что оборона для ВСУ осложняется малым количеством строительной техники и солдатам приходится работать лопатами.

Красный Лиман находится в 20 километрах от Славянска

Город Красный Лиман в ДНР расположен примерно в 45 километрах к северо-западу от Артемовска. До Славянска, который находится под контролем Украины, всего около 20 километров. От села Торское, близ которого находятся сейчас ВС РФ, — около 11 километров.

Через Лиман проходит железная дорога, ведущая в том числе в Изюм Харьковской области, другая ветка идет в упомянутый Славянск.

Город оставили осенью 2022 года из-за угрозы окружения

Красный Лиман уже находился под контролем российских военных в 2022 году. О начале его штурма 24 мая тогда сообщал глава ДНР Денис Пушилин, при этом к тому моменту более половины города уже находилось под контролем ВС РФ. «Ну и дальше уже Святогорск, ну а там дальше Славянск», — заявлял тогда Пушилин. 28 мая Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города.

Однако к концу сентября обстановка близ города усложнилась. Лиман регулярно обстреливался. К 29 сентября ВСУ взяли Лиман в полукольцо. 1 октября Минобороны сообщило, что Вооруженные силы РФ и союзные войска «были отведены на более выгодные рубежи» из-за угрозы окружения. После отхода они обосновались в городе Кременная в ЛНР.

На фоне отхода глава Чечни Рамзан Кадыров тогда заявил, что российские власти должны принять «кардинальные меры», и призвал рассмотреть возможность использования маломощного ядерного вооружения и введения военного положения в ряде регионов страны.