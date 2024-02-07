Туристам запретили привозить в Абхазию вейпы

Абхазия приняла закон о запрете на ввоз, оборот и рекламу вейпов

Туристы больше не смогут приезжать в Абхазию со своими вейпами и электронными сигаретами — республика запретила их ввоз в страну. Об этом сообщило агентство РИА Новости.

Уточняется, что 7 февраля депутаты парламента Абхазии приняли закон о запрете на ввоз, оборот и рекламу электронных испарителей во втором, окончательном чтении.

В ходе сессии депутат Инар Гицба заявил, что эта мера необходима для защиты здоровья жителей страны, особенно несовершеннолетних.

Ранее стюардесса назвала вейп смертельно опасным предметом для полета на самолете. Она объяснила, что литий-ионные аккумуляторы могут загореться в салоне и создать риск крупного пожара.