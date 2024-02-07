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17:48, 7 февраля 2024Силовые структуры

В России братья-рецидивисты совершили серию краж почти на 100 миллионов рублей

МВД: два брата-рецидивиста предстанут перед судом за серии краж на 98,3 млн руб.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Следователи в Краснодарском крае завершили предварительное расследование уголовного дела о серии краж почти на 100 миллионов рублей, совершенных двумя ранее судимыми братьями из Лабинска, и направили материалы дела в суд. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Рецидивисты в течение года грабили частные домовладения и хозяйственные постройки в Ростове-на-Дону и Лабинске. Одного из фигурантов подозревают в 20 кражах, второго — в четырех. По данным ведомства, они похищали имущество для последующей продажи. Среди похищенных вещей — антиквариат, электроника, электроинструменты, мотоцикл, пневматическое оружие и бытовая техника. Общая сумма ущерба потерпевшим составила 98,3 миллиона рублей.

Также следствием установлено, что один из злоумышленников незаконно хранил для личного употребления марихуану и нарушил установленные судом ограничения, покинув место своего жительства.

Ранее сообщалось, что троих мужчин, попытавшихся украсть золотодобывающее оборудование с предприятия, задержали в Магаданской области.

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      Анна Габай
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