АТОР: экскурсионные туры резко подорожали из-за роста цен на аренду автобусов

В России резко подорожали экскурсионные туры, особенно однодневные, из-за роста цен на аренду автобусов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным источника, за аренду транспорта туристическим компаниям в этом сезоне придется заплатить на 30-50 процентов больше. Это связано с ростом цен на топливо, проблемами поставок зарубежных комплектующих и повышением заработной платы в связи с инфляцией.

Как отмечают опрошенные АТОР туроператоры, особенно сильно экскурсионные туры подорожали в Москве — цены выросли вдвое по сравнению с 2023 годом. В регионах проблема стоит не настолько остро, однако рост цен все равно заметен, уточняется в материале.

Директор туроператора «Мастерская Путешествий» Владимир Лутов считает, что в результате роста цен на автобусные туры изменится и сама структура спроса в экскурсионном туризме. Он подчеркнул, что с ноября 2023 года туры небольшой продолжительности стали вытеснять более длинные программы.

Ранее россиян предупредили о стремительном подорожании отдыха на курортах Турции. По словам экономического обозревателя Мустафы Реджепа Эрчина, курс доллара к турецкой лире вырос с 28 до 30 за несколько месяцев.

