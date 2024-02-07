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19:30, 7 февраля 2024Путешествия

В России резко подорожали экскурсионные туры

АТОР: экскурсионные туры резко подорожали из-за роста цен на аренду автобусов

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В России резко подорожали экскурсионные туры, особенно однодневные, из-за роста цен на аренду автобусов. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным источника, за аренду транспорта туристическим компаниям в этом сезоне придется заплатить на 30-50 процентов больше. Это связано с ростом цен на топливо, проблемами поставок зарубежных комплектующих и повышением заработной платы в связи с инфляцией.

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Как отмечают опрошенные АТОР туроператоры, особенно сильно экскурсионные туры подорожали в Москве — цены выросли вдвое по сравнению с 2023 годом. В регионах проблема стоит не настолько остро, однако рост цен все равно заметен, уточняется в материале.

Директор туроператора «Мастерская Путешествий» Владимир Лутов считает, что в результате роста цен на автобусные туры изменится и сама структура спроса в экскурсионном туризме. Он подчеркнул, что с ноября 2023 года туры небольшой продолжительности стали вытеснять более длинные программы.

Ранее россиян предупредили о стремительном подорожании отдыха на курортах Турции. По словам экономического обозревателя Мустафы Реджепа Эрчина, курс доллара к турецкой лире вырос с 28 до 30 за несколько месяцев.

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      Марина Черняк
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