Сибирякам за воспитание детей-сирот выдали квартиру без туалета и ванной

На Ямале воспитывающей детей-сирот семье дали квартиру без туалета и ванной

В ямальском селе Антипаюта семье, воспитывающей детей-сирот, вручили ключи от квартиры без туалета и ванной. Об этом сообщает телеканал «Ямал 1».

Выделенная квартира, по словам местной жительницы, находится в запущенном состоянии. Помимо того, что в доме отсутствуют удобства, помещения плохо отапливаются. Приводить сюда детей невозможно, сетует женщина. В комнатах виднеется плесень, потертый пол, повсюду разбросан мусор.

В администрации Тазовского района пояснили, что гражданин, обратившийся к властям для решения вопроса с временным жильем, осмотрел квартиру, прежде чем на нее согласиться. Был подписан договор краткосрочного найма. Жалоб в мэрию не поступало, однако специалисты свяжутся с проживающими для оказания помощи.

Ранее жительница поселка Мошково отказалась переезжать в благоустроенную квартиру, выданную ей после признания дома аварийным. Сибирячка не хотела покидать кур, которых она разводила на придомовом участке. Женщину с трудом уговорила переселиться судебный исполнитель.