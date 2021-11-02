Россиянка отказалась от новой квартиры из-за кур

Жительница поселка Мошково (Новосибирская область) отказалась переезжать в благоустроенную квартиру, так как не захотела оставить кур, которых она разводила на участке у аварийного частного дома. Россиянку с трудом уговорила переселиться судебный исполнитель, сообщается на сайте областного управления Федеральной службы судебных приставов.

Однокомнатную квартиру 59-летней женщине предоставила администрация района — дом, в котором до недавнего времени жила россиянка, признали ветхим и снесли. Сибирячке сначала дали временное жилье — комнату в общежитии. Но она вернулась на прежнее место, где остались только руины, покосившийся сарай и баня без электричества.

Впоследствии женщине выделили квартиру, но она написала отказ от жилья, сославшись на на то, что поблизости нет магазинов и аптек. Кроме того, она заявила, что в квартире невозможно держать 20 выращенных ею кур и хранить несколько мешков картошки. Убедить россиянку переехать смогла только судебный пристав. Женщина все же подписала договор социального найма жилого помещения и заселилась в предоставленную квартиру.

Ранее, в сентябре, президент Владимир Путин призвал «вытащить людей из трущоб» и запустить новую программу расселения аварийного жилья.