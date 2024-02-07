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19:48, 7 февраля 2024Ценности

Звезда «Оппенгеймера» появилась на публике в откровенном платье без бюстгальтера

Фото: Marco Ugarte / AP

Британская актриса Флоренс Пью появилась на публике в откровенном наряде без бюстгальтера. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Отмечается, что 28-летняя звезда фильма «Оппенгеймер», посетила премьеру киноленты «Дюна: Часть вторая», где также исполнила одну из ролей. Артистка предстала перед камерами папарацци в полупрозрачном облегающем макси-платье белого цвета, подчеркнувшим ее бюст.

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При этом знаменитость сделала укладку с эффектом небрежности, нанесла макияж в коричневой гамме и надела серебристые серьги, браслеты и кольца.

Ранее в феврале популярная актриса и певица Холли Бэйли, исполнившая роль Русалочки в одноименном фильме, пришла на церемонию вручения премии «Грэмми» в прозрачном платье.

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      Карина Черных
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