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10:41, 6 февраля 2024Ценности

Звезда «Русалочки» появилась на публике в прозрачном платье

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Популярная актриса и певица Холли Бэйли, исполнившая роль Русалочки в одноименном фильме, пришла на церемонию вручения премии «Грэмми» в прозрачном платье. Фотографии публикует Page Six.

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7 мая 2019

23-летняя знаменитость появилась на публике в платье модного дома Gucci с глубоким V-образным декольте, которое было покрыто блестящими стразами. При этом от бюстгальтера телезвезда отказалась. Среди прочего она надела бриллиантовое колье и несколько колец. Волосы Бэйли распустила, а на ее лицо визажисты нанесли нюдовый макияж.

Нынешняя церемония вручения наград стала 66-й по счету, по традиции мероприятие проводится в Лос-Анджелесе. Американская певица Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в номинации «Песня года». Лучшей песней 2023 года признана композиция What Was I Made For?.

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      Карина Черных
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