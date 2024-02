Звезда «Русалочки» появилась на публике в прозрачном платье

Популярная актриса и певица Холли Бэйли, исполнившая роль Русалочки в одноименном фильме, пришла на церемонию вручения премии «Грэмми» в прозрачном платье. Фотографии публикует Page Six.

23-летняя знаменитость появилась на публике в платье модного дома Gucci с глубоким V-образным декольте, которое было покрыто блестящими стразами. При этом от бюстгальтера телезвезда отказалась. Среди прочего она надела бриллиантовое колье и несколько колец. Волосы Бэйли распустила, а на ее лицо визажисты нанесли нюдовый макияж.

Нынешняя церемония вручения наград стала 66-й по счету, по традиции мероприятие проводится в Лос-Анджелесе. Американская певица Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в номинации «Песня года». Лучшей песней 2023 года признана композиция What Was I Made For?.