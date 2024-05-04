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23:21, 4 мая 2024Мир

Французский полковник раскрыл последствия потери Часова Яра ВСУ

Французский полковник Гойя: потеря ВСУ Часова Яра откроет РФ путь до Краматорска

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Потеря Вооруженными силами Украины (ВСУ) Часова Яра предоставит российским войскам возможность освободить Краматорск. О последствиях освобождения города Россией порассуждал в интервью LCI полковник французской армии в отставке Мишель Гойя.

По его словам, ситуация у Часова Яра складывается не в пользу ВСУ. «Существует риск довольно быстрого падения этого города», — объяснил Гойя.

При этом отставной полковник добавил, что Часов Яр хорошо укреплен и «представляет собой удачную оборонительную позицию». Освобождение населенного пункта Россией позволит войскам страны выйти на подступы к Краматорску и Славянску, указал он.

Ранее в силовых структурах Донецкой народной республики сообщили, что украинский гарнизон в Часовом Яре лишился возможности свободно подвозить боеприпасы и дополнительные силы. При этом ВСУ несут дополнительные потери.

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      Маргарита Пименова
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