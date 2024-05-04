Военкор сообщил об освобождении трех сел на горловском направлении

Военкор Руденко: армия РФ освободила Новокалиново, Керамик и Архангельское

Российская армия освободила населенные пункты Новокалиново, Керамик и Архангельское на горловском направлении. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Андрей Руденко.

По его словам, освобождали села бойцы 132 бригады 1-го армейского корпуса.

Ранее 4 мая сообщалось, российские части взяли под контроль крупный укрепрайон ВСУ в Красногоровке Донецкой народной республики (ДНР).

До этого российские бойцы сообщили о взятии под контроль села Котляровка в Харьковской области.