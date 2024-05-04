Мирная жительница пострадала при детонации взрывоопасного предмета в Авдеевке

В Авдеевке в результате детонации взрывоопасного предмета пострадала женщина

В Авдеевке в результате детонации взрывоопасного предмета была ранена женщина. Об этом сообщается в Telegram-канале Совместного центра контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Уточняется, что пострадавшей оказалась женщина 1972 года рождения. Других подробностей в сообщении не приводится.

В феврале в Донецкой народной республике (ДНР) трое детей получили тяжелые ранения при детонации кассетного боеприпаса. Кроме того, пострадали еще двое мужчин и женщина.