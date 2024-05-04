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22:58, 4 мая 2024Силовые структуры

Стрелявшего на севере Москвы задержали

Полиция задержала открывшего стрельбу на Коровинском шоссе в Москве мужчину
СюжетСтрельба в Москве

Фото: Александр Авилов / Агентство «Москва»

Сотрудники полиции задержали третьего участника конфликта со стрельбой на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Отмечается, что стрелявший мужчина был задержан. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 213 Уголовного Кодекса РФ («Хулиганство»).

Вечером 4 мая на Коровинском шоссе между тремя местными жителями произошел конфликт, который перерос в потасовку. В ходе драки один из участников произвел выстрел, предварительно из травматического оружия. Как уточнили в ведомстве, в результате стрельбы никто не пострадал. Два участника конфликта были доставлены в отдел полиции ранее.

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      Марина Совина
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