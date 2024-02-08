Губернатор предложил Карлсону приехать в «сердце России»

Глава Омской области Хоценко пригласил журналиста Карлсона в Сибирь

Губернатор Омской области Виталий Хоценко предложил американскому журналисту Такеру Карлсону посетить Сибирь. Он этом глава региона написал в Telegram.

Ранее Карлсон рассказал о желании путешествовать по России. В частности, американец хотел бы побывать в Петербурге, Сибири и на Байкале.

Хоценко назвал желание Карлсона «вполне понятным». «Сибирь — сердце России», — пояснил губернатор. Он позвал Карлсона в Омск и пообещал лично познакомить его с красотами, традициями и культурой региона.

Карлсона заметили в Москве 3 февраля. Позже в Кремле подтвердили, что американец взял интервью у президента России Владимира Путина.