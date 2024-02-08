Клинтон назвала Такера Карлсона полезным идиотом из-за интервью с Путиным

Хиллари Клинтон: Такер Карлосон является полезным идиотом

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила перед интервью с президентом России Владимиром Путиным, что американский журналист, бывший ведущий Fox News Такер Карлсон является полезным идиотом. Об этом сообщает газета The New York Post.

«Он тот, кого называют полезным идиотом. Я имею в виду, что, если вы действительно читаете переводы того, что говорится в российских СМИ, они высмеивают его», — рассказала Клинтон.

Она также добавила, что не удивится, если журналист получит какую-либо высокую должность в российских СМИ после публикации интервью.

Ранее стало известно, что интервью журналиста Карлсона с Путиным будет опубликовано 9 февраля в 02:00 по московскому времени.