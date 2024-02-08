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19:43, 8 февраля 2024Силовые структуры

Россиянина оштрафовали на 250 тысяч рублей за фейки и дискредитацию ВС России

В Оренбурге жителя оштрафовали на 250 тысяч руб за фейки и дискредитацию ВС РФ

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Оренбурге суд оштрафовал на 250 тысяч рублей 59-летнего местного жителя за фейки и дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Также мужчине запретили полтора года администрировать сайты.

Следствие и суд установили, что со 2 сентября по 10 октября 2022 года фигурант в социальной сети распространял заведомо ложную информацию и давал негативную оценку действиям Российской армии и органам власти.

Ранее сообщалось, что на Урале суд отменил штраф экс-священнику Владимиру Зайцеву по делу о дискредитации ВС России.

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      Илона Палей
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