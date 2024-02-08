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15:28, 8 февраля 2024Силовые структуры

Экс-священнику отменили наказание по делу о дискредитации ВС России

На Урале отменили штраф экс-священнику Зайцеву по делу о дискредитации ВС России

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Свердловский областной суд отменил наказание бывшему священнику Владимиру Зайцеву, назначенное за дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

При рассмотрении апелляции было установлено, что суд первой инстанции допустил процессуальное нарушение.

Ранее Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга признал Зайцева виновным по статье 20.3.3 («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ») УК РФ и назначил ему штраф в размере 45 тысяч рублей. Поводом стали три материла с критикой Российской армии, которые экс-священник опубликовал в сентябре 2023 года в социальной сети.

Как стало известно «Интерфаксу», дело было назначено к рассмотрению на 91-й день с момента совершения преступления, тогда как срок давности по делу — 90 дней.

Зайцев был отстранен от священнослужения в марте 2015 года за призыв к верующим отправиться в Луганскую область, чтобы «бить фашистскую мразь». В Епархиальном совете решили, что личное мнение протоиерея не соответствует пастырскому долгу.

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      Илона Палей
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