США запретили импорт алмазов из России

США запретят импорт алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России с марта

Соединенные Штаты с 1 марта запретили импорт несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что с 1 марта 2024 года запрещается ввоз в США из России непромышленных алмазов весом от 1 карата, а с 1 сентября — от 0,5 карата.

Ранее стало известно, что США возобновили импорт российской нефти впервые с марта 2022 года. Перерыв в поставках энергоресурса составил полтора года.

По данным американской статслужбы, осенью 2023-го Вашингтон вновь начал импортировать нефть из России, а затем сделал повторную закупку. Отмечается, что в октябре прошлого года Соединенные Штаты купили 36,8 тысячи баррелей российской нефти. Стоимость импорта составила 2,7 миллиона долларов.