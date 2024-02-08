Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
23:25, 8 февраля 2024Экономика

США запретили импорт алмазов из России

США запретят импорт алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России с марта
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Unsplash

Соединенные Штаты с 1 марта запретили импорт несортированных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что с 1 марта 2024 года запрещается ввоз в США из России непромышленных алмазов весом от 1 карата, а с 1 сентября — от 0,5 карата.

Ранее стало известно, что США возобновили импорт российской нефти впервые с марта 2022 года. Перерыв в поставках энергоресурса составил полтора года.

По данным американской статслужбы, осенью 2023-го Вашингтон вновь начал импортировать нефть из России, а затем сделал повторную закупку. Отмечается, что в октябре прошлого года Соединенные Штаты купили 36,8 тысячи баррелей российской нефти. Стоимость импорта составила 2,7 миллиона долларов.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      В сети появился первый кадр из интервью Путина Карлсону

      Живущий в России брат нового главкома ВСУ рассказал о контактах с ним

      Раскрыта неожиданная польза «Виагры»

      Маск назвал безумием дальнейшую отправку денег Украине

      США оценили влияние отставки Залужного на поддержку Украины

      В США объяснили нелюбовь украинских военных к новому главкому ВСУ

      Белый дом прокомментировал увольнение Залужного

      Байдена отказались обвинять по делу о хранении секретных документов

      Гагин объяснил назначение Сырского на должность главкома ВСУ

      Жена Панкратова-Черного рассказала о состоянии артиста

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше