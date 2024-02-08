В Европе начали готовиться к борьбе с «все более агрессивным» Трампом

Bloomberg: ЕС задумался об ответе на торговые тарифы в случае победы Трампа

Брюссель приступил к планированию действий в случае наступления непредвиденных обстоятельств. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В частности, Еврокомиссия начала оценку последствий президентских выборов в США, при этом особое внимание уделяется сценарию, в котором победит бывший американский президент Дональд Трамп. Предполагается, что приход к власти Трампа может привести к новым тарифам, направленным против ЕС. В связи с этим блок задумался об ответных мерах.

Источник агентства отметил, что стиль экс-лидера США становится все более агрессивным. По его мнению, европейским странам следует быть готовыми к возможному развитию событий.

Во время своего первого президентского срока Трамп повысил пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза в размере 25 процентов и 10 процентов соответственно. В свою очередь, ЕС ввел ответные тарифные меры на импорт различных товаров из США. Однако после того, как президентом США стал Джо Байден, данные таможенные тарифы были частично отменены.

Тем не менее, говорится в статье, Евросоюз считает ситуацию несправедливой. Отмечается, что экспортеры блока платят более 350 миллионов долларов в год в виде пошлин.