В ЛНР рассказали о проблемах ВСУ с техникой НАТО

Марочко: ВСУ меньше используют технику НАТО из-за распутицы и дефицита запчастей

Украинские военные стали меньше использовать технику НАТО в связи с неблагоприятными погодными условиями и дефицитом ремкомплектов. Об этом рассказал подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в разговоре с РИА Новости.

По его словам, такая тенденция наблюдается на краснолиманском, купянском и донецком направлениях. «Распутица не позволяет из-за низкой проходимости как колесной, так и гусеничной техники эффективно использовать ее в боевых действиях», — пояснил Марочко.

Кроме того, на этих направлениях у украинской армии отсутствуют необходимые запчасти для ремонта, а техника надолго выходит из строя даже из-за мелких поломок, добавил военный эксперт.

Ранее депутат Верховной Рады Егор Чернев заявил, что ситуация на поле боя критическая из-за нехватки боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ).