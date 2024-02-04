Депутат Рады заявил о критической ситуации у ВСУ

Депутат Рады Чернев: ситуация на поле боя критическая из-за нехватки боеприпасов

Ситуация на поле боя критическая из-за нехватки боеприпасов у Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил депутат Верховной Рады Егор Чернев во время всеукраинского телемарафона, пишет РИА Новости.

«Мы доносим, что не собираемся сдаваться и ищем альтернативные пути, как обеспечить Украину вооружением, в частности, усиливая поддержку ЕС (…) Мы доносим через медиа США, что критическая ситуация на поле боя у нас из-за нехватки боеприпасов», — пояснил парламентарий.

Ранее представитель командирования Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что стране до сих пор не хватает комплексов противовоздушной обороны (ПВО), несмотря на обещания Запада поставить больше таких систем.

«[Всего] нет и [всего] немного. Нам нужно значительно больше разных систем [ПВО]. Германия заявила про дополнительные IRIS-T, также ожидаем и [американские] Patriot. Конечно, хочется больше таких систем», — сказал Игнат.