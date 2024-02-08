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17:42, 8 февраля 2024Мир

В США раскрыли худший кошмар Германии

Politico: отказ США помогать Украине сделает Германию основным донором Киева

Фото: Alina Smutko / Reuters

Отказ Конгресса США оказать финансовую помощь Украине является худшим кошмаром Германии, поскольку тогда Берлин станет основным донором Киева. Об этом сообщает Politico.

«Это особенно мрачный сценарий для немцев, которые опасаются, что теперь они окажутся на крючке как главный защитник Киева», — говорится в материале.

Как отметили в издании, Германии никогда не была нужна роль главного помощника Украины, они «предпочитали быть в тени Вашингтона».

Ранее законопроект о выделении Украине 60 миллиардов долларов не прошел голосование в Сенате США. Большинство законодателей высказались против него, что означает, что документ пока не будет рассмотрен и тем более принят.

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      Дарья Балацкая
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