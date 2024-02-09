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11:20, 9 февраля 2024Ценности

Мадонна снялась в нижнем белье в откровенной позе

Фото: @madonna

Американская поп-исполнительница Мадонна снялась в нижнем белье в откровенной позе и показала фото фанатам. Соответствующие публикации появились в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

65-летняя певица предстала перед камерой в красной ночной рубашке длины мини, отделанной черным кружевом. Также она надела колготки в сетку и сапоги до колен на высоких каблуках, очки с овальными линзами, распустила уложенные волнами волосы и накрасила губы вишневой помадой.

При этом на одном из кадров звезда позировала, стоя на четвереньках на полу задом к камере.

Ранее в феврале американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в откровенном наряде. 54-летняя знаменитость позировала без одежды, прикрывшись массивным цветком телесного оттенка, который прикрывал ее живот и грудь.

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      Карина Черных
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