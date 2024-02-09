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05:18, 9 февраля 2024Интернет и СМИ

Немецкий боец на стороне ВСУ пожаловался на «бесконечную» армию России

Bild: немец в рядах ВСУ назвал «бесконечной» численность техники и солдат ВС РФ

Фото: Stringer / Reuters

Немецкий военнослужащий Бен, принимающий участие в боевых действиях на Украине в рядах Вооруженных сил республики (ВСУ), пожаловался на бесконечную численность российской армии и техники. Его слова приводит издание Bild.

Боец также рассказал изданию о силе ВС России и мощности их обороны. По его словам, наисложнейшим препятствием для продвижения ВСУ являются минные поля. «Я не политик, но с чисто тактической точки зрения многие решения просто принимались слишком медленно», — так Бен прокомментировал неудавшееся контрнаступление украинских войск.

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