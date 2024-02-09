По факту пожара в доме на севере Москвы организовали доследственную проверку

СКР организовал доследственную проверку по факту пожара в доме на севере Москвы

Следователи столичного управления Следственного комитета России (СКР) организовал доследственную проверку по факту возгорания кровли жилого дома на севере Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Проверка ведется по признакам преступления, предусмотренного статьей 219 («Нарушение требований пожарной безопасности») УК РФ. Следователи и криминалисты под координацией первого замруководителя ГСУ СК России по Москве Виталия Саксина устанавливают обстоятельства случившегося. Планируется назначение ряда экспертиз.

Ранее сообщалось, что на Ленинградском проспекте в районе станции метро «Аэропорт» загорелась крыша жилого шестиэтажного дома. Пожару присвоили третий ранг из пяти возможных, его назвали крупнейшим в жилом фонде в новейшей истории Москвы. Горение было ликвидировано к 03:20 9 февраля.