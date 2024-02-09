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06:44, 9 февраля 2024Россия

Путин объяснил значение слова «украинец»

Путин объяснил журналисту Карлсону значение слова «украинец»

Президент России Владимир Путин объяснил американскому журналисту Такеру Карлсону значение слова «украинец». Запись беседы опубликована на сайте репортера.

«Первоначально слово "украинец" означало, что человек живет на окраине государства, "у края", или занимается пограничной службой — по сути дела. Это не означало какой-то особой этнической группы», — рассказал глава государства.

Президент уверен, что Украина имеет право считать себя отдельным народом. Однако это объединение не должно быть основана на нацизме и нацистской идеологии.

Путин также подчеркнул, что хочет добиться решения конфликта на Украине мирным путем, и призвал Киев к диалогу. По его словам, у Владимира Зеленского есть свобода вести переговоры с Россией, однако он сам на законодательном уровне их запретил.

Ранее глава государства заявлял, что Москва желает завершить конфликт на Украине как можно скорее, но на своих условиях. У России нет желания «воевать бесконечно», но при этом сдавать свои позиции она не собирается, добавил Путин.

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      Анастасия Шейкина
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