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14:10, 9 февраля 2024Бывший СССР

Штурмовики ВС России рассказали о продвижении в Авдеевке

Mash: российские штурмовики рассказали о постепенном продвижении в Авдеевке

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Штурмовики Вооруженных сил (ВС) России рассказали о постепенном продвижении в Авдеевке и боях за несколько улиц. Их слова передает Telegram-канал «Mash на Донбассе».

Российская армия медленно ведет бои в районе «Царской охоты». Вооруженные силы Украины (ВСУ) отправили элитные подразделения, чтобы отбить улицы Спортивную и Чернышевского.

При этом бойцы ВС России зачищают улицы Сапронова, Леси Украинки и закрепляются на западных районах города. Самое активное продвижение происходит со стороны садоводческого некоммерческого товарищества «Ивушка».

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке сравнил с Артемовском ситуацию в Авдеевке. «Ситуация в Авдеевке ухудшается для украинской армии. Российские войска проникают все глубже в город, стремясь отрезать угольный завод от остальной части города», — сказано в публикации.

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      Алевтина Запольская
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