Politico: стратегия сдерживания может стать основой мира на Украине

Стратегия сдерживания без излишнего провоцирования России странами Европейского союза (ЕС) может стать основой мира на Украине, так как позволит снизить конфронтационный настрой политических элит Польши и стран Прибалтики. Об этом написал младший научный сотрудник программы Евразии Института ответственного государственного управления Куинси Артин ДерСимонян в колонке для газеты Politico.

«Одним из способов справиться с этой тревогой могла бы стать стратегия сдерживания, ориентированная на Европу, которая направлена ​​на смягчение этих опасений без излишнего провоцирования России (...) подав сигнал о своей заинтересованности, Франция и Германия теперь движутся в этом направлении, хотя и медленно», — выступил с предложением по урегулированию автор.

В частности, он подчеркивает, что источником напряжения России и стран Европы является фактор присутствия войск США на границе. По его мнению, их замена на немецкий и французский контингенты позволит снизить недовольство России и сбавить градус конфронтации среди стран Польши и Прибалтики.

Ранее президент России Владимир Путин в интервью бывшему журналисту Fox News Такеру Карлсону заявил о запугивании стран НАТО российской угрозой. Он добавил, что правящие элиты альянса понимают абсурдность данных заявлений.