В Нижегородской области обезвредили беспилотник

Глава Дзержинска Носков: силы РЭБ обезвредили беспилотник на территории промзоны

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ночь на пятницу, 9 февраля, сбили беспилотник в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщил глава российского города Иван Носков в Telegram-канале.

«Сегодня ночью на территории промзоны Дзержинска средствами РЭБ обезврежен беспилотник. Пострадавших и разрушений нет», — сообщил он.

В ночь на пятницу, 9 февраля, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над территорией России 19 беспилотников. По сообщению оборонного ведомства, беспилотники пытались атаковать сразу несколько регионов России — Курскую, Брянскую и Орловскую области, а также Краснодарский край. Над акваторией Черного моря уничтожили шесть беспилотников, добавили там. Впоследствии стало известно о поражении беспилотника над Брянской области.

Как уточнил губернатор Орловской области Андрей Клычков, беспилотники ВСУ пытались атаковать объекты топливно-энергетического комплекса в регионе. В свою очередь, на Кубани беспилотники пытались нанести удар по Ильскому и Афипскому нефтеперерабатывающим заводам.