Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
13:36, 9 февраля 2024Экономика

В США оценили влияние паузы в вывозе сжиженного газа на Европу

Минэнерго США: пауза на новый СПГ-экспорт не повлияет на снабжение Европы

Фото: Issei Kato / Reuters

Решение президента США Джо Байдена приостановить согласование новых разрешений на вывоз за рубеж сжиженного природного газа (СПГ) не окажет существенного влияния на снабжение союзников, включая государства Евросоюза (ЕС). Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на заявление замминистра энергетики Соединенных Штатов Дэвида Турка.

Он подчеркнул, что пауза на новый экспорт СРГ из США не повлияет на нынешние поставки или иные проекты, которые в настоящее время уже согласованы или находятся на стадии строительства. «Это временная пауза для обновления нашего анализа», — пояснил Турк в ходе выступления в американском сенате.

Замминистра энергетики также отметил, что последние пять лет США утроили экспортные возможности для снабжения своих союзников этим видом топлива. К 2030 году американские экспортеры намерены нарастить потенциал еще в два раза. По этой причине европейским странам не стоит беспокоиться по поводу возможной нехватки американского СПГ в среднесрочной перспективе, заключил Турк.

О приостановке процедуры одобрения новых контрактов на экспорт газа из США стало известно 26 января. Свое решение Байден объяснил ситуацией с климатическими изменениями. При этом в Конгрессе Соединенных Штатов такая мера не вызвала одобрения, спикер Палаты представителей Майк Джонсон назвал ее «отвратительным провалом».

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине заявили, что в Ил-76 не было пленных солдат ВСУ. Накануне в США признали, что его сбила американская ракета

      Путин обсудил с Совбезом проблему паводков и пожаров

      Штурмовики ВС России рассказали о продвижении в Авдеевке

      Поставившего детей на колени в российской школе подростка арестовали

      Неизвестный «заминировал» отель в Москве и потребовал арестовать Такера Карлсона

      В российском городе неизвестные подожгли квартиру в многоэтажке

      Актера сериала «Перевал Дятлова» лишили водительских прав из-за ДТП

      Описан возможный эффект интервью Путина Карлсону

      Найдена модная замена черным платьям

      Россиян призвали не выбивать ковер

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше