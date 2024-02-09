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15:34, 9 февраля 2024Экономика

Автомобили Vesta в Москве подешевели из-за отсутствия спроса

Autonews: дилеры в Москве резко снизили цены на Vesta из-за отсутствия спроса

Кадр: Товарищ Инженер / YouTube

Московские автодилеры резко снизили цены на автомобили Lada Vesta 2023 года выпуска и те, у которых нет подушек безопасности. Причиной такого решения стало отсутствие спроса, сообщает Autonews.

С начала года модель подешевела на 200 тысяч рублей, хотя самая доступная комплектация стоимостью 1,329 миллиона рублей не появлялась в столице с начала осени. Тем не менее Vesta 2023 года выпуска с подушкой безопасности официальной стоимостью 1,59 миллиона рублей в одном из салонов обойдется в 1,391 миллиона.

Там же Vesta без подушки безопасности, аудиосистемы и дополнительных кнопок на руле, но 2024 года, можно купить за 1,46 миллиона рублей. Между тем в другом салоне продавцы предложили модель без подушки безопасности за 1,36 миллиона рублей.

Ранее «АвтоВАЗ» сообщил, что с 7 февраля перешел на альтернативного поставщика подушек безопасности для автомобилей Lada Vesta. Производитель объяснил, что предыдущий поставщик отказался отгружать их в связи с санкциями, из-за чего временно пришлось перейти на выпуск моделей без этой опции. До конца февраля российский автопроизводитель намеревается вернуть подушку безопасности водителя (для пассажира — в марте) и на бюджетную модель Lada Granta.

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      Платон Щукин
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