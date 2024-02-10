Зеленского предупредили о риске стать опальным лидером

Bloomberg: Зеленский рискует стать опальным лидером после отставки Залужного

Президент Украины Владимир Зеленский рискует оказаться в положении опального лидера после того, как его «отвратительная борьба» с бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным продемонстрировала кризис в стране. С таким мнением выступило агентство Bloomberg.

Автор статьи подчеркнул, что отставка Залужного «обнажила раскол на Украине». По мнению журналиста, главкома ВСУ уволили в самый неподходящий момент. В частности, сейчас поставки военной помощи от США задерживаются, а ВСУ испытывают дефицит артиллерийских снарядов.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. По словам главы государства, 2024 год может стать успешным только в случае перемен в основе обороны страны. Залужный возглавлял украинскую армию с июля 2021 года.