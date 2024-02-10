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02:10, 10 февраля 2024Интернет и СМИ

Зеленского предупредили о риске стать опальным лидером

Bloomberg: Зеленский рискует стать опальным лидером после отставки Залужного
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рискует оказаться в положении опального лидера после того, как его «отвратительная борьба» с бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным продемонстрировала кризис в стране. С таким мнением выступило агентство Bloomberg.

Автор статьи подчеркнул, что отставка Залужного «обнажила раскол на Украине». По мнению журналиста, главкома ВСУ уволили в самый неподходящий момент. В частности, сейчас поставки военной помощи от США задерживаются, а ВСУ испытывают дефицит артиллерийских снарядов.

8 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. По словам главы государства, 2024 год может стать успешным только в случае перемен в основе обороны страны. Залужный возглавлял украинскую армию с июля 2021 года.

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      Марина Совина
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