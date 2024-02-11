11 февраля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

Сегодня, 11 февраля, в мире вспоминают о роли женщин и девочек в науке, а также о том, как непросто приходится больным. В некоторых странах в этот день начинаются зажигательные и веселые фестивали, например, карнавал в Люксембурге и Масленица в Дании. О главных праздниках дня рассказывает «Лента.ру».

Праздники в мире

Всемирный день больного

Папа Римский Иоанн Павел II предложил учредить Всемирный день больного в 1992 году. 13 мая он обратился к миру со специальным посланием. В нем понтифик заявил, что этот праздник необходим, чтобы напомнить людям, которые далеки от медицины, о том, что немощным и больным нужно давать только самые лучшие условия, чтобы облегчить их недуги и избавить от страданий.

Всего за год до этого Иоанн Павел II узнал, что у него болезнь Паркинсона.

В итоге вот уже больше 30 лет католики из разных стран проводят 11 февраля мессы в честь больных и страждущих, а действующий Папа Римский обращается к ним со специальным посланием.

Фото: Felipe Dana / AP

Международный день женщин и девочек в науке

Генеральная ассамблея ООН в 2016 году провозгласила 11 февраля Международным днем женщин и девочек в науке. Но на самом деле история праздника началась за три года до официального назначения даты.

В 2013 году, 20 декабря, Генассамблея ООН приняла резолюцию «Наука, техника и инновации в целях развития». Документ признал право на полноценный доступ женщин любого возраста ко всем достижениям науки, а гендерное равноправие в ней — главным принципом. И уже через два года на пленарном заседании Генассамблея признала действующей резолюцию, которая установила 11 февраля в качестве официальной даты Международного дня женщин и девочек в науке.

Какие еще праздники отмечают в мире 11 февраля

Воскресенье аутизма;

Всемирный день брака;

День рождения парохода;

День волшебных сказок на ночь.

Праздники в разных странах

Карнавал в Люксембурге

Не только Бразилия славится своим карнавалом — в Люксембурге есть собственный аналог, Cavalcade de Diekirch.

Традиционно карнавал стартует незадолго до католического Великого поста (в этом году его начало выпадает на 14 февраля) и идет три дня — воскресенье, понедельник и вторник.

Фото: Imago / Globallookpress.com

Традиционным карнавальным развлечением в Люксембурге являются салюты из попкорна и сладостей. Ловят их тоже необычно — в открытые зонтики. А еще в эти дни на каждом углу можно поучаствовать в конкурсах и играх для детей, фестивалях уличных танцев и концертах.

Масленица в Дании

Дата Масленицы (Fastelavn) в Дании официально не закреплена — она зависит от того, когда начинается Великий пост. В 2024 году Масленица в Дании выпала на 11 февраля.

В масленичный день дети наряжаются в яркие костюмы с масками, вооружаются коробками и березовыми ветками и идут гулять по улицам городов и деревень, распевая песни. Взрослые прохожие одаривают ребят конфетами.

Дети могут оставить сладости себе, а могут дойти до центра города, где вешают большую деревянную бочку. Каждый ребенок, взяв в руки биту, пытается разбить бочку. Тот, кому это удалось, получает все сласти, которыми она наполнена. А еще его шуточно провозглашают королем Масленицы.

Какие еще праздники отмечают в разных странах 11 февраля

в Японии — день основания государства;

в Азербайджане — день работника налоговой;

в США — национальный день латте;

в Камеруне — день молодежи.

Какой религиозный праздник сегодня

Собор Екатеринбургских святых

11 февраля Екатеринбургская митрополия вспоминает более 60 святых, принявших мученическую смерть на территории епархии в течение четырех веков. При этом большая часть мучеников скончалась в ХХ веке, когда происходили гонения на Русскую православную церковь. Среди них, например, Царственные страстотерпцы — так называют убитых членов царской семьи: царя Николая Романова, его жену Александру и их детей Алексея (Алексия), Ольгу, Татьяну (Татиану), Анастасию и Марию.

Великая молитва Монлам Чхенмо у буддистов

11 февраля — праздник Великой молитвы Монлам Чхенмо. Традиционно он начинается во вторые лунные сутки нового года, который у буддистов в 2024-м наступает 10 февраля. Ламы читают молитву 15 дней, вспоминая 15 чудес, которые совершил Будда Шакьямуни в городе Шравасти в Индии.

По преданию, когда Будда начал читать проповеди, вокруг него собралось множество последователей. Но шесть монахов, от которых из-за Будды отвернулись их ученики, стали травить его и демонстрировать разные фокусы — так монахи пытались доказать ординарность дарований Будды.

Ученики Будды не смогли выдержать насмешек и попросили учителя ответить наглецам. Тогда он спустился в Шравасти и в течение 15 дней совершал по одному великому чуду в день.

Приметы 11 февраля

Наши предки считали, что Луна 11 февраля может предсказать погоду на март.

Если в небе молодой месяц, то такая же погода, как в этот день, будет стоять в первую половину марта.

Если новолуние — то погода 11 февраля будет повторяться всю вторую половину следующего месяца.

Кто родился 11 февраля

Советская актриса Любовь Орлова родилась 29 января (11 февраля по новому стилю) 1902 года в дворянской семье. Родители хотели вырастить из дочери великую пианистку, поэтому в семилетнем возрасте ее отдали в музыкальную школу.

Но за год до этого талантами девочки восхитился сам Федор Шаляпин, который часто заходил в дом к семейству Орловых. Он предрек ей карьеру великой артистки — и не ошибся.

Американский изобретатель Томас Эдисон родился в 1847 году в штате Огайо, в небогатой семье. В 12 лет он начал работать разносчиком газет, а в 16 был вынужден выйти на полноценную работу — телеграфистом. Уже в 21 год будущий ученый начал пытаться самостоятельно изобрести полезную для быта вещь. И через два года основал собственную лабораторию в Нью-Йорке.

Результатом многолетнего труда Эдисона стала лампа накаливания, которая пользуется спросом и по сей день. Также он усовершенствовал многие прежние изобретения — например, телефон.

Кто еще родился 11 февраля