Рынок в российском городе загорелся и попал на видео

«112»: рынок в городе Майский загорелся и попал на видео

В городе Майском в Кабардино-Балкарии загорелся рынок. Произошедшее в российском регионе попало на видео, кадры публикует Telegram-канал «112».

Уточняется, что площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. В настоящее время проводится эвакуация. О пострадавших во время возгорания неизвестно.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Новокузнецка произошел пожар. Огонь охватил 300 квадратных метров. До прибытия огнеборцев из помещения люди вышли самостоятельно