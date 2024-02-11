Школьники Москвы начали получать первые профессии в колледжах

Вице-мэр Ракова: школьники Москвы начали получать профессии в колледжах

Ученики 10-х предпрофессиональных классов московских школ начали получать первые профессии в колледжах. Обучение для них организовали по новому стандарту предпрофессионального образования, внедренному в сентябре 2023 года. Об этом рассказала вице-мэр по вопросам социального развития столицы Анастасия Ракова.

По ее словам, новый стандарт предпрофессионального образования предполагает, что школьники проходят комплексное обучение по принципу «школа — колледж — вуз — предприятие», и на каждом этапе их ждут уникальные возможности, знания и навыки. Программы обучения при этом не дублируются, а органично дополняют друг друга.

«Первые специальности в колледжах получат 20 тысяч десятиклассников, то есть все ученики этой параллели в московских предпрофессиональных классах. Это поможет им увидеть полную цепочку производственного процесса в выбранной профессии, узнать задачи и потребности всех его участников — от специалиста до топ-менеджера, и понять, какое место эта профессия занимает в отрасли и экономике страны в целом. Бонусом станет свидетельство о квалификации, которое ребята в будущем смогут использовать при трудоустройстве», — сообщила Ракова.

Она добавила, что в проекте участвуют более 40 московских колледжей. Обучение продлится с февраля по май. Каждую неделю по четыре академических часа десятиклассники будут изучать теорию и оттачивать практические навыки под руководством опытных педагогов — преподавателей и мастеров производственного обучения.

Школьники из медицинских классов изучат особенности работы медсестер в поликлиниках и больницах, правила инфекционной безопасности, нормы общения с пациентами и коллегами. На практических занятиях они научатся ухаживать за пациентами: кормить, перемещать, поддерживать гигиену, а также проводить простые диагностические исследования — измерять температуру, давление, пульс. Кроме того, учащиеся узнают, как оказывать первую помощь при угрожающих жизни состояниях: кровотечениях, ожогах, отравлениях, научатся правильно применять средства индивидуальной защиты.

Учащиеся инженерных классов получат профессию «Чертежник-конструктор». Они изучат основы технического черчения, познакомятся с методами и инструментами создания чертежей, стандартами их оформления, а также узнают, как работать в системах автоматизированного проектирования (САПР) и как устроена единая система конструкторской документации (ЕСКД). В результате каждый будущий инженер научится создавать качественные чертежи по эскизам, использовать цифровые инструменты для моделирования и конструирования объектов.

Ученики авиастроительного направления инженерных классов получат профессию оператора беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Школьники изучат устройство разных типов беспилотников, принципы управления ими и технического обслуживания.