Трамп призвал помогать Украине и Израилю в формате займов

Экс-президент США Трамп призвал помогать Украине и Израилю только в долг

Экс-президент США Дональд Трамп призвал помогать Украине и Израилю только в долг в формате предоставления займов, даже если они без процентов. Об этом он заявил в ходе предвыборного митинга, передает Newsweek.

«Дайте им деньги, и если они смогут их вернуть, они вернут их», — рассказал бизнесмен.

Бывший американский лидер также подчеркнул, что если Украина и Израилю обратятся за помощью к другим странам, то они бросят США «как собаку». Он также напомнил, что Вашингтон уже вложил в Киев более 200 миллиардов долларов, поэтому он «заставит заплатить» как было в случае с НАТО.

Ранее Трамп заявил о нежелании защищать страны НАТО в случае гипотетического конфликта с Россией. Он сказал, что будет поощрять подобную эскалацию, так как европейские союзники США не выполняют свои финансовые обязательства.