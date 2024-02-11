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09:57, 11 февраля 2024Мир

Трамп призвал помогать Украине и Израилю в формате займов

Экс-президент США Трамп призвал помогать Украине и Израилю только в долг

Фото: Sam Wolfe / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп призвал помогать Украине и Израилю только в долг в формате предоставления займов, даже если они без процентов. Об этом он заявил в ходе предвыборного митинга, передает Newsweek.

«Дайте им деньги, и если они смогут их вернуть, они вернут их», — рассказал бизнесмен.

Бывший американский лидер также подчеркнул, что если Украина и Израилю обратятся за помощью к другим странам, то они бросят США «как собаку». Он также напомнил, что Вашингтон уже вложил в Киев более 200 миллиардов долларов, поэтому он «заставит заплатить» как было в случае с НАТО.

Ранее Трамп заявил о нежелании защищать страны НАТО в случае гипотетического конфликта с Россией. Он сказал, что будет поощрять подобную эскалацию, так как европейские союзники США не выполняют свои финансовые обязательства.

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      Максим Габриелян
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