В МИД подтвердили подготовку визита Путина в Северную Корею

МИД РФ: Москва и Пхеньян согласуют сроки визита Путина в КНДР

Москва и Пхеньян согласуют сроки визита президента России Владимира Путина в Северную Корею. Факт подготовки поездки в интервью РИА Новости подтвердил директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.

«Как известно, в ходе саммита на космодроме "Восточный" в сентябре 2023 года председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын пригласил президента России посетить Пхеньян. Это приглашение было подтверждено в ходе недавнего визита в нашу страну министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи», — сказал Желоховцев.

Согласование поездки, по словам представителя МИД, будет проходить по дипломатическим каналам. В ходе диалога будет определена и конкретная дата визита.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о графике визитов Путина, в частности, в Турцию и КНДР. По его информации, визит в Турцию может состояться до президентских выборов в России в марте этого года, в отличие от поездки в Северную Корею.