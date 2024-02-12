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13:20, 12 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин изнасиловал и вытолкнул из окна беременную знакомую

В Астрахани мужчина изнасиловал и скинул с пятого этажа беременную знакомую

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Астрахани задержали местного жителя за изнасилование 31-летней беременной женщины и покушение на расправу над ней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, пьяный мужчина находился со знакомой в квартире дома на улице Татищева. Сначала он надругался над ней, а затем избил и вытолкнул из окна. Потерпевшая упала с высоты пятого этажа. Ее спасли врачи, однако ребенок не выжил.

Россиянин хотел скрыться, но его оперативно задержали. Сейчас он находится в СИЗО.

Ранее стало известно, что суд в Артеме на два месяца арестовал гражданина Узбекистана, подозреваемого в изнасиловании 14-летней девочки в сауне.

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      Екатерина Кашурникова
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