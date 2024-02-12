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16:52, 12 февраля 2024Экономика

В США заявили об остановке крупнейшей экономики Европы

Bloomberg: экономика Германии вырастет на 0,1 процента в январе-марте 2024 года

Фото: Jochen Tack / IMAGO / Globallookpress.com

Темпы роста экономики Германии, являющейся крупнейшей в Европе, застопорились. О фактической остановке немецкой экономики сообщает Bloomberg со ссылкой на опрошенных аналитиков.

Эксперты спрогнозировали сохранение околонулевых темпов роста ВВП ФРГ и по итогам первого квартала 2024 года. В январе-марте, согласно их ожиданиям, экономика Германии сможет увеличиться лишь на 0,1 процента. «Экономика Германии, вероятно, остановилась в начале 2024 года», — заявили аналитики.

Оценка опрошенных агентством экономистов в целом соответствует ожиданиям немецкого Бундесбанка. Эксперты регулятора прогнозировали «в лучшем случае стагнацию» производства в Германии по итогам первого квартала 2024 года.

При этом треть респондентов заявили, что ожидают сокращения ВВП ФРГ в январе-марте. Если их прогнозы сбудутся, это будет означать первую для экономики Германии рецессию в 2024 году. Согласно мнению большинства опрошенных экспертов, небольшие темпы роста сохранятся и в следующих кварталах. В апреле-июне аналитики спрогнозировали прирост ВВП на 0,2 процента, в июле-сентябре и октябре-декабре — на 0,3 процента.

Ранее глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер пожаловался на отсутствие экономического роста в стране. По его словам, за последнее время ФРГ стала беднее и неконкурентоспособной на глобальном уровне. Кроме того, в настоящее время у страны наблюдается рекордно высокий уровень затрат «на соблюдение бюрократических проектов».

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      Анатолий Акулов
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