WADA завело против россиян почти тысячу дел за допинг. Половину из них закрыли без санкций

409 дел против россиян из базы информатора WADA Родченкова закрыли без санкций

Более 400 дел по нарушению антидопинговых правил российскими спортсменами, которые были возбуждены на основании данных московской антидопинговой лаборатории (LIMS), были закрыты без вынесения обвинительных вердиктов. Информация об этом поступила немецкому телеканалу ARD.

Допинг-дела против россиян закрыли без санкций

Согласно данным конфиденциального отчета Всемирного антидопингового агентства (WADA), составленного в ноябре 2023 года, были зарегистрированы 834 возможных случая нарушения. При этом 409 дел были закрыты без каких-либо санкций. Отмечается, что по 145 случаям расследование продолжается. Еще по 280 делам приняты решения о наказании.

Российский спорт находится под санкциями WADA

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

WADA наложило санкции на российский спорт в декабре 2019-го. Россия была отстранена от крупных турниров на четыре года, а также лишена права их проведения. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) также было лишено статуса соответствия.

В конце 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил действие санкций WADA и до двух лет, в течение которых спортсменам запретили выступать под флагом России на Олимпийских играх, чемпионатах мира и других крупных международных соревнованиях. Несмотря на решение CAS, в конце 2023 года WADA продолжило утверждать, что РУСАДА не соответствует Всемирному антидопинговому кодексу. По мнению главы WADA Витольда Баньки, кодекс не полностью интегрирован в российские законы.

Родченков является информатором WADA

Наказание в отношении российского спорта последовало после выявления махинаций с данными LIMS. Лаборатория содержит результаты проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. Копию базы в 2017 году WADA передал информатор и бывший глава лаборатории Григорий Родченков, в отношении которого в России возбуждено несколько уголовных дел по статье «Злоупотребление полномочиями».

Родченков бежал в США в 2015 году, где запросил политическое убежище. Показания Родченкова послужили основой доклада Ричарда Макларена, в котором говорилось о существовании в России государственной системы поддержки допинга. По итогам расследования ряд российских атлетов столкнулись с дисквалификацией, аннулированием результатов и лишением наград.

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Позднее Родченков неоднократно выступал с критикой в отношении российского спорта. В частности, он призывал к жестким санкциям против российских спортсменов. По его мнению, российский флаг и гимн следует запретить на Олимпийских играх навсегда. Информатор WADA выразил мнение, согласно которому для подтверждения своего авторитета Международный олимпийский комитет (МОК) должен дисквалифицировать российских спортсменов минимум на десять лет.

WADA препятствует участию российских спортсменов в Олимпиаде в Париже

8 декабря 2023 года МОК объявил о допуске россиян и белорусов к Олимпиаде-2024. Они смогут принять участие в турнире как индивидуальные нейтральные спортсмены. Решение вызвало споры среди антидопинговых организаций. В частности, в WADA потребовали введения новых биологических паспортов для российских спортсменов.

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В Антидопинговом агентстве США назвали допуск россиян «пощечиной чистым спортсменам». По мнению американцев, россияне в течение предолимпийского цикла сдали гораздо меньше допинг-проб, чем конкуренты. Пока на Олимпиаду 2024 года квалифицировались шесть россиян, однако и они остаются под проверкой WADA.