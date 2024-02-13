Сосиски назвали главным врагом мужского либидо

Диетолог Войт посоветовала мужчинам для усиления либидо есть семечки и петрушку

Чтобы усилить упавшее либидо, необходимо включить в рацион несколько полезных и вместе с тем доступных продуктов, уверена диетолог-консультант Кристина Войт. Их она перечислила изданию Life.

Для усиления либидо Войт посоветовала мужчинам прежде всего чаще есть продукты, богатые цинком, так как этот микроэлемент необходим для синтеза полового гормона тестостерона. К ним она отнесла семечки подсолнечника и тыквы, петрушку, кунжут и имбирь. Также, по мнению специалистки, в рацион необходимо включить источники натурального качественного белка и полезные жиры, например, нерафинированное растительное или сливочное масло.

При этом главным врагом либидо Войт назвала все ультрапереработанные продукты из красного мяса, включая сосиски и колбасы. Также она посоветовала исключить из рациона выпечку массового производства и соусы с большим количеством сахара в составе. «Большое количество добавленного сахара (не только белый сахар, но и сироп топинамбура, эритрит, мед) — главные разрушители гормонального фона человека и, следовательно, либидо», — предупредила диетолог.

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