В США заявили о растущей популярности Путина после интервью Карлсону

BI: реакция Запада на интервью Путина Карлсону увеличила его популярность

Критические заявления западных политиков об интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону сыграли на руку его популярности. Об этом написало американское издание Business Insider.

Журналисты отметили, что реакция Запада на интервью Путина Карлсону только увеличила популярность политика, а также распространила его взгляды на широкую аудиторию. По мнению авторов материала, российский лидер донес свое мнение до избирателей и политических деятелей в США.

«Путин оказался на вершине, пока его противники критикуют друг друга и бесятся из-за Такера Карлсона. От Украины до Европы и США ход событий, кажется, оборачивается в его пользу», — заключает BI.

Интервью Путина Карлсону появилось на сайте репортера в ночь на пятницу, 9 февраля. В своем видеообращении после беседы Карлсон заметил, что его поразили слова о готовности Путина к мирному решению конфликта на Украине. Беседа Путина с американским журналистом продолжалась два часа шесть минут, за это время президент ответил примерно на 60 вопросов собеседника.